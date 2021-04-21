Еще два клуба объявили о выходе из Суперлиги

Испанский футбольный клуб «Атлетико» сообщил, что намерен выйти из состава участников Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Совет директоров мадридского „Атлетико“, собравшийся в среду утром, принял решение официально сообщить Суперлиге и остальным клубам-основателям о решении не оформлять свое участие в проекте. Для клуба важна гармония между клубом и нашими болельщиками. Футболисты и тренерский штаб полностью поддержали наше решение о выходе из состава участников Суперлиги», — говорится в сообщении.

Позднее о выходе из состава Суперлиги объявил итальянский «Интер».

В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Но уже во вторник все английские клубы заявили о выходе из Суперлиги.