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Кравчук хочет созвать «совет», который придумает мирный план для Донбасса

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Кравчук хочет созвать «совет», который придумает мирный план для Донбасса

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сообщил об идее сформировать «совет» людей, которые хорошо знают Донбасс и работали там, для выработки идей по дальнейшему урегулированию ситуации и движению к миру.

«Есть люди, которые не родились на Донбассе, но всю жизнь там работали. Во-вторых, они занимали там очень важные позиции, организационные, политические, хозяйственные. То есть их там знают, они знают хорошо Донбасс. Мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, а собрать совет людей, которые будут помогать, собирать возможности, мысли, предложения», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» в понедельник.

Кравчук отметил, что ему звонят многие люди с Донбасса и он знает много людей оттуда. «Предлагают свои услуги, дают предложения. Не ставят вопрос о включении в делегацию, а, как волонтеры, говорят, что то можно было сделать, то можно было сделать. То есть люди ощутили, что идет активная работа украинской власти, делегации в ТКГ, идет в направлении усиления наших усилий», — рассказал он.

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Говоря о возможной замене выведенному из состава делегации Украины в ТКГ Витольду Фокину, Кравчук указал, что с этим вопросом не будут спешить, и важно, чтобы этот был человек, который хорошо знает и понимает Донбасс, но также важны его как политическая, так и сугубо профессиональная позиция.

«Опыт. Чтобы это не был человек, который импровизирует, а который бы очень серьезно углублялся в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами и оценками. Потому что сейчас всё очень остро воспринимает в Украине, поскольку смерть — это самое страшное, что можно себе представить, и люди реагируют на это очень остро. Поэтому мы будем смотреть со всех сторон», — пояснил он.

Леонид Кравчук, Донбасс, ТКГ
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