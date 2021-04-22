Минфин предлагает в разы поднять налоги на выбросы

Повысить втрое — с 10 грн до 30 грн за тонну — ставку экологического налога на выбросы двуокиси углерода (CO2) предлагает Министерство финансов Украины, соответствующая норма содержится в разработанном им так называемом «ресурсном законопроекте», который имеется в распоряжении агентства «Интерфакс-Украина».
Согласно документу, Минфин также инициирует поэтапное — до 1 января 2029 года — повышение в 10 раз ставок этого налога на выбросы загрязняющих веществ в водные объекты.
Предполагается, что с 1 июля этого года, когда может вступить в силу этот законопроект, они будут увеличены вдвое, а с 1 января 2022 года ежегодно будут повышаться еще на 100% от нынешнего уровня (или на 10% от конечного уровня).
Подобный ресурсный законопроект (№ 4101-д) правительство предлагало принять в пакете с законом о госбюджете-2021, однако депутаты отказались это сделать. В том законопроекте была такая же норма о поэтапном повышении экологического налога на сбросы. Что касается налога на выбросы CO2, то осенью прошлого года его также предлагалось повышать поэтапно — по 5 грн за тонну — до 2024 года.
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