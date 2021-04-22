НАБУ объявило в розыск сына Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск одного из восьми фигурантов дела «Оптимумспецдеталь». Речь идет о сыне бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского — Игоре.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Гладковского-младшего объявили в розыск 21 апреля в соответствии с решением детектива НАБУ. До этого он трижды не явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для получения обвинительного акта — 16, 20 и 21 апреля.
«Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности», — пояснили такое решение в НАБУ.
По данным следствия, подозреваемый в 2015-2017 годах реализовал схему по поставке контрабандных товаров предприятиям «Укроборонпрома» с использованием ООО «Оптимумспецдеталь» и других компаний. По этой схеме Игорю Гладковскому якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли — 950 тысяч гривен.
Напомним, Игорю Гладковскому сообщили о подозрении 21 декабря 2020. Впервые о его возможной причастности к схемам стало известно весной 2019 года, когда журналисты опубликовали расследование о том, что «Укроборонпрому» перепродавали запчасти с большой наценкой.
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