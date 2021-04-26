Игорю Гладковскому вручили обвинительный акт

Игорь Гладковский в понедельник прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах.

«Игорь Гладковский пришел в САП», — сказал собеседник агентства.

Позже источник добавил, что Гладковскому вручен обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Игорь Гладковский — сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, один из подозреваемых по делу «Оптимумспецдеталь».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 21 апреля 2021 года объявило в розыск И.Гладковского по делу о «схемах» в «Укроборонпроме». Решение было принято детективом Бюро в связи с неявкой подозреваемого для вручения копии обвинительного акта для передачи дела в суд.

«Следствие имеет достаточные основания полагать, что подозреваемый, расследование фактов участия которого в коррупционной схеме завершено, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности», — сообщала пресс-служба НАБУ на «Телеграм-канале».

В Бюро напомнили, что в декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед передачей обвинительного акта в суд. Решением суда он был ограничен в ознакомлении с материалами до 15 апреля 2021 года.

По данным следствия, в результате действий подозреваемого в 2015-2017 гг. ООО «Оптимумспецдеталь» получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями госконцерна «Укроборонпром». За это обвиняемый получал выгоду, которая, по договоренности, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору он получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

И.Гладковский 21 декабря 2020 года был уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля 2019 года фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО О.Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), совместно с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-«прокладки» поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают: к коррупционным сделкам причастны первый замсекретаря СНБО Украины О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего на то время президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель «Укрспецэкпорта» и глава госконцерна «Укроборонпром» Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-«прокладки», одной из таких фирм якобы выступал завод «Кузня на Рыбальском», на то время принадлежавший Порошенко.