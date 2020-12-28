Дело в отношении Гладковского-младшего ушло в суд

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование, в котором сына экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игоря подозревают в хищении.

«Завершено досудебное расследование по подозрению лица в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании „Укрспецэкспорт“. 28 декабря 2020 года стороне защиты открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ( „Злоупотребление влиянием“)», — сообщили в НАБУ.

По версии следствия Гладковский вместе с еще рядом лиц в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК «Укроборонпром» с использованием ООО «Оптимумспецдеталь» и других предприятий.

Указывается, что «Оптимумспецдеталь» получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями «Укроборонпрома».

За один из таких договоров подозреваемый получил 950 тысяч грн неправомерной выгоды.

По мнению следствия, это не единственный случай противоправной деятельности — остальные факты пока исследуют.

Всего следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО «Оптимумспецдеталь». Из них два человека осуждены, трое — на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы с участием ООО «Оптимумспецдеталь», ГК «Укроборонпром» поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 — налог на добавленную стоимость, 23,57 — налог на прибыль.

Олег Гладковский — один из главных бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией «Богдан», долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковский занял должность заместителя секретаря СНБО.

Издание «Bihus.info» в феврале — марте 2019 года опубликовало расследование том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.

По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум один раз получал «откат» в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, «сливали» дела по Гладковскому за взятки.

После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство «по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий».