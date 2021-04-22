Россия отводит войска от украинской границы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение завершить «проверочные мероприятия» в Южном и Западном военных округах, обосновывая это тем, что все поставленные цели достигнуты.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — сказал Шойгу в четверг в Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок, сообщают российские СМИ.

Министр поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск».

Личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й и 98-й дивизий ВДВ должны вернуться в пункты постоянной дислокации к 1 мая, добавил Шойгу.

Отметим, что российский рубль уже отреагировал ростом на заявление министра.