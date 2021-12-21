В РФ уверяют, что американцы готовят военные провокации на востоке Украины

Частные военные компании США якобы готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ с участием президента Владимира Путина во вторник, 21 декабря, отметил, что для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман американцы доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.

По сведениям главы российского Минобороны, в Украину также прибыли около 120 представителей частных военных компаний из США.