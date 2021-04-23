Нельзя ликвидировать суд только потому, что он кому-то не нравится, - юрист

Инициатива президента по ликвидации Окружного админсуда Киева является неправильной с точки зрения права. Решение проблем судебной системы — в укреплении ее независимости, а не в волюнтаристских действиях политиков и активистов.

Об этом заявил председатель адвокатского объединения «Бебель, Демура и партнеры» Алексей Бебель.

«То, что происходит с этим судом, не может не вызывать тревогу у всех мало-мальски разумных граждан, и тем более юристов. Потому что суд не идеален, но, во-первых, я хотел бы посмотреть на идеальный суд вообще. А, во-вторых, можно соглашаться с решениями судов, можно не соглашаться, но для этого существует апелляционная и кассационная инстанции, куда можно обращаться и отстаивать свои права. А взять и вообще ликвидировать суд, — это выходит за рамки нормального понимания. Таким образом можно дойти до ликвидации любого суда, который кому-то не нравится», — возмущен юрист.

Он считает, что если у грантовых активистов и у НАБУ есть претензии к каким-то конкретным судьям ОАСК, то они их должны излагать в виде соответствующих подозрений и отстаивать их в суде.

«У нас же все сводиться к каким-то общим фразам типа „одиозный судья“, „одиозный суд“, „неправомерные решения“. Чем неправомерные? Никто никаких фактов с точки зрения юриспруденции — то есть решений апелляционного суда, кассационного суда не приводит. Поэтому я не знаю, что именно послужило для президента юридическим основанием обратится в Верховную Раду предложением о ликвидации суда, но, по-моему, это решение, с точки зрения права, крайне неправильное», — убежден юрист.

Решение существующих проблем в украинских судах адвокат видит в укреплении реальной независимости судебной системы.

«Судьи должно стать действительно независимыми и отстаивать свою независимость на всех уровнях. Потому что вопросы к судам, в основном, касаются не коррупции, а того, что очень часто суды идут навстречу органам власти. Если бы этого не было, то, на мой взгляд, не было бы очень многих проблем. Суд должен руководствоваться исключительно Конституцией, законами Украины и нормативно-правовыми актами. Что касается решений по ликвидации судов, то приниматься они должны тогда, когда суд действительно нужно ликвидировать, а не потому, что это поддерживают международные организации или иностранные посольства. Такая „поддержка“, на мой взгляд, вообще должна находить только одно реагирование — в виде ноты протеста», — заявил юрист.

Попытки создать в Украине суды по западным лекалам юрист в целом считает нереальными.

«Западные специалисты, которые этим всем занимаются, очень далеки от понимания тех реалий, в которых мы живем. Они не знают нашу судебную систему, вернее знают ее со слов тех грантовых организаций, которые ходят к ним же получать гранты. А саму систему они зачастую просто не понимают», — убежден юрист.

Как сообщалось, 13 апреля Зеленский внёс в Верховную Разу как неотложный проект закона «О ликвидации Окружного административного суда города Киева» в связи с его «неэффективностью и отсутствием доверия со стороны украинцев».

Это решение было поддержано грантовыми активистами, но раскритиковано многими юристами.