Украина предложила Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией

Украинские власти предложили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником во время переговоров Киева с Москвой, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире израильского телеканала i24NEWS.
Дипломат объяснил, что такое решение обусловлено тем, что Нетаньяху имеет хорошие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Рад сообщить, что премьер-министр не сказал „нет“. Он заявил, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он продемонстрировал свой интерес и желание помочь», — отметил Корнийчук.
Как сообщалось, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил за расширение дружбы и сотрудничества с Украиной.
«Я уверен, что Израиль и Украина продолжат тесно работать вместе, искать новые пути расширения дружбы между нашими странами для дальнейшего продвижения кооперации во всех сферах общих интересов», — сообщается в письме Нетаньяху, адресованному президенту Украины.
Глава израильского правительства также поблагодарил Владимира Зеленского за поздравления с 73-м Днем независимости Израиля.
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