В течение следующей недели из «красной» зоны выйдут Киев и пять областей

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал выход на следующей неделе из «красной зоны» эпидемиологической опасности Киева и пяти областей.

«По нашим прогнозам, в течение следующей недели будут выходить из красного уровня Львовская, город Киев (со дня на день), Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская области», — написал Ляшко на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 711 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г.Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.