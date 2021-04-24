Пропавшую индонезийскую подлодку обнаружили на дне Балийского моря

Индонезийская подлодка KRI Nanggala-402 найдена на дне Балийского моря, на глубине около 850 метров. Об этом сообщил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно. Подлодка пропала во время учений 21 апреля.

Как передает Reuters, подводная лодка рассчитана на глубину до 500 метров. "С учетом обнаруженных нами достоверных свидетельств подводной лодки теперь мы переходим с фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей",— сказал начальник штаба ВМС Индонезии. По его словам, спасатели нашли детали торпедного аппарата, емкость для смазки перископа и молитвенные коврики.

На борту подлодки находятся 53 человека. Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия предложили помочь в операции по поиску лодки. KRI Nanggala-402 сконструирована в Германии в 1981 году, в 2011-м ее модернизировали. Эта подлодка — одна из пяти, стоящих на вооружении ВМС Индонезии.