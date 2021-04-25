Пропавшую в Индонезии подлодку обнаружили, все 53 моряка погибли

Поисковики обнаружили на морском дне возле острова Бали обломки пропавшей в Балийском море подводной лоди «Нангала», на борту которой находились 53 человека. Как в воскресенье со ссылкой на военных сообщило агентство «Синьхуа», все моряки мертвы.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил об остановке попыток спасти моряков с судна «Нангала» и объявил подлодку погибшей.
До этого индонезийские спасатели обнаружили в море несколько предметов, представляющих собой части и оборудование пропавшей в среду к северу от острова Бали дизельной подлодки индонезийских военно-морских сил.
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