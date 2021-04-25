В Праге арестованы три человека, воевавшие на Донбассе за сепаратистов

Районный суд Праги-5 в пятницу заключил под стражу троих из пяти обвиняемых, которые, по версии следствия, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины, сообщают местные СМИ со ссылкой на прокурора Высшей прокуратуры Праги Мартина Билого.

Суд заключил под стражу воевавших на стороне российских наемников руководителя «Объединения чехословацких солдат в резерве мира» Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и православного священника Пржемысла Ивана Гадраву. Такая мера вызвана тем, что, по мнению Билого, они могут скрыться или воздействовать на еще незаслушанных свидетелей.

По данным издания, всем троим предъявлены обвинения в терроризме, участии в террористической группе, финансировании терроризма и поддержке и пропаганде терроризма. Также обвиняется одно юридическое лицо.

Согласно сообщению, организация «Объединение чехословацких солдат в резерве мира» занималась сбором средств для поездок людей в зону боевых действий и может быть напрямую связана с российскими спецслужбами. Она регулярно устраивала военные учения с использованием «разрешенного законом оружия и его копиями» и проводила «военные дни» для чешских школьников. Членов организации объединяет резкая критика НАТО.

Издание называет 56-летнего Пржемысла Ивана Гадраву священником «с явной пророссийской ориентацией», которому было поручено духовное управление общиной при церкви Св.Вацлава в Литомержицах. В гражданской жизни он работал в социальной сфере, помогал наркоманам и заключенным.

Постановление суда не окончательное, обвиняемые могут подать на них жалобу. Адвокаты обвиняемых решение не комментируют.