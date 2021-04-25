Россия формирует список «недружественных стран», в него внесены США

Россия начала формировать список «недружественных стран», которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. На данный момент в него уже внесены США.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Она напомнила, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения в отношении посольств «недружественных стран». Документ, в частности, запрещает таким странам набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.
«А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется», — добавила Захарова, уточнив, что в нем фигурируют США.
Напомним, в пятницу, 23 апреля, Путин подписал указ «о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и иных иностранных государств». В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств «недружественных стран».
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