Россия формирует список «недружественных стран», в него внесены США

Россия начала формировать список «недружественных стран», которым будет запрещено нанимать граждан РФ для работы в посольствах. На данный момент в него уже внесены США.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Она напомнила, что накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым вводятся ограничения в отношении посольств «недружественных стран». Документ, в частности, запрещает таким странам набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.

«А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется», — добавила Захарова, уточнив, что в нем фигурируют США.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, Путин подписал указ «о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и иных иностранных государств». В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств «недружественных стран».