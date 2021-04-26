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В Украине рассекретили документы об аварии на ЧАЭС

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В Украине рассекретили документы об аварии на ЧАЭС

Государственный архив Службы безопасности Украины (СБУ) обнародовал секретные документы об аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), которая произошла 26 апреля 1986 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

Среди опубликованных документов — самый первый доклад от директора ЧАЭС Виктора Брюханова о взрыве на реакторе четвертого энергоблока, переговоры операторов станции в момент аварии, отчеты об эвакуации почти 45 тысяч жителей города Припяти и прилегающих районов.

Документы свидетельствуют о том, что серьезные инциденты на станции случались и до 26 апреля 1986 года. Так, в 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. В то же время в докладе Комитета государственной безопасности (КГБ) отмечалось, что «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов». В 1984 году аварийные ситуации имели место на третьем и четвертом энергоблоках.

Кроме того, утверждается, что в 1983 году руководство СССР получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в Советском Союзе. Тогда внимание Москвы обращали на то, что в случае аварии радиоактивность может быть «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».

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По данным СБУ, 8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, статистику заболеваемости и другие. Спецслужба проинформировала также о том, что в октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти, однако в секретном докладе КГБ отчитался об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.

СБУ, ЧАЭС
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