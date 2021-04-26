В Кремле не понравились слова Зеленского о Минских соглашениях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «тревожным сигналом» заявление лидера Украины Владимира Зеленского о необходимости видоизменить минские соглашения.
«Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial Times. В этом интервью как раз президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее. Это очередной тревожный сигнал. Мы неоднократно говорили о том, что это очень непростая ситуация, это лишний раз на высшем уровне, наверное, демонстрация того, что Украина хотела бы минский процесс видоизменить, а его видоизменить, не положив собственно ему конец, просто невозможно»,— сказал Песков журналистам.
Ранее Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил переписать минские соглашения и расширить число участников переговоров в «нормандском формате» за счет привлечения США.
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