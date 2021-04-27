«МАУ» в прошлом году налетала на 4,5 миллиарда гривен убытков

Авиакомпания «МАУ» завершила 2020 с убытком в 4,5 млрд грн против 1,6 млрд грн прибыли в 2019 году.
Об этом говорится в сообщении компании о проведении 28 мая всеобщих собраний акционеров.
Среди проекта решения общего собрания акционеров — утверждение финансового результата 2020 года и выплата фиксированных дивидендов по привилегированным акциям в сумме 2045 грн 52 коп за счет резервного капитала.
Отмечается, что в 2020 году активы «МАУ» снизились с 14,9 млрд грн до 9,2 млрд грн, суммарная дебиторская задолженность выросла до 1,619 млрд грн с 969 млн грн в 2019 году.
При этом, долгосрочные обязательства авиакомпании сократились на 28,3% (до 7,4 млрд грн), текущие — выросли на 15,3% (до 13,2 млрд грн).
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