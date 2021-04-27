В зоне ООС подорвался автомобиль с военными – один погибший, трое раненых

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вследствие подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили боевые травмы.
Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба штаба ООС.
«Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ вследствие подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы», — говорится в сообщении.
Как отмечается, раненых воинов доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
На месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины, сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в течение минувших суток в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеского огня от пули вражеского снайпера погиб Иван Ковалевский с Ивано-Франковщины.
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