Войти
Зеленский снова предложил создать новый формат переговоров по Донбассу
мирный процесс
Зеленский снова предложил создать новый формат переговоров по Донбассу
Премьер ожидает летнего снижения газсбытами цен на годовой продукт
позиция
Премьер ожидает летнего снижения газсбытами цен на годовой продукт

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Кулеба исключил возможность ведения переговоров с лидерами непризнанных ДНР и ЛНР

174
Кулеба исключил возможность ведения переговоров с лидерами непризнанных ДНР и ЛНР

Прямые переговоры с лидерами так называемых «ДНР» и «ЛНР» — это красная линия, которую Украина не перейдет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками», — сказал Кулеба в эфире программы «HARDtalk» на телеканале BBC News World во вторник.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с руководителями так называемых «ЛНР» и «ДНР».

На вопрос о том, состоится ли встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, глава МИД Украины указал: «Будем надеяться».

Он подчеркнул, что все понимают, что для того, чтобы завершить войну в Украине и принести мир, надо говорить с Владимиром Путиным напрямую. По его словам, главной целью Украины является проведение саммита Нормандской четверки, однако, поскольку президент РФ избегает участия в нем, президент Украины готов провести с ним личную встречу.

«Наша главная цель — иметь полноценный саммит Нормандской четверки, потому что для этого есть условия. Украина имплементировала все составляющие решения саммита Нормандской четверки в Париже от 2019 года. Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства — это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в Нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир», — рассказал Кулеба.

Читайте также: Ермак заявил о проработке места и даты возможной встречи Путина и Зеленского

Относительно объявленного отвода войск РФ от границы Украины министр подчеркнул, что «передислокация не означает полной деэскалации».

«Потому что даже если то, что мы видели в последние недели, было просто учениями, мы видели, что они тренировали нападение на Украину. Это факт. Но когда мы достигаем даже такие победы, как та, которую мы видим сейчас, что они убирают свои войска, мы также должны быть честны относительно этого — в этот раз мы достигли успеха, мы предприняли хорошие шаги в нашими партнерами. Но это не означает, что угроза исчезла, что они не попытаются это сделать снова», — резюмировал Кулеба.

Владимир Путин, Донбасс, Дмитрий Кулеба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 27 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Нужно сваливать!» - римейк песни про «Все пропало?!»

Если депутат о партии власти сама пишет про «нужно сваливать» - это приговор тому, что делают Зеленский и компания. Причем приговор от человека из их собственного политического лагеря, которая дисциплинированно жмет на кнопку за законопроекты президента и Кабмина, а в это время думает «нужно сваливать». Депутат от партии власти в этом случае просто выразила словами то, что думают и ощущают миллионы простых украинцев.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Армин Лашет – кандидат №1 на пост канцлера от правящей коалиции ФРГ

Коалиция ХДС / ХСС официально определилась с кандидатом на должность бундесканцлера, который сменит Ангелу Меркель. Им стал Армин Лашет, который в январе возглавил правящую партию Христианско-демократический союз. В январе 2021-го Армин Лашет возглавил ХДС, сменив на этот посту Аннет Крамп-Карренбауэр, руководившей христианскими демократами с 2018 по 2021 годы.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016