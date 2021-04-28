Цена на газ в Европе продолжает оставаться на максимумах

Спотовая цена на газ в Европе обновила значение трёхмесячного максимума на фоне суровых прогнозов погоды и опровержения ожиданий возможного увеличения транзита российского газа через Украину в мае.
Как сообщает Интерфакс-Украина, цена газа с поставкой в среду на голландском хабе TTF выросла до $272 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 24 января.
С начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF составила $236 за тысячу кубометров. В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов. Более 60% продаж «Газпрома» в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам «на месяц вперед», остальные — с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.
Европа испытывает заметный дефицит газа для закачки в ПХГ, и кривая цены на TTF показывает влияние спекуляций о перспективах поставок российского газа через Украину на европейские котировки. В пятницу «Оператор ГТС Украины» неожиданно объявил аукцион на дополнительную прокачку газа в Европу на май в объеме в половину от величин текущих поставок: 64 млн куб. м в сутки сверх текущей прокачки в 124 млн кубов. В тот же день цена газа упала на $22. Во вторник в момент завершения проигнорированного «Газпромом» и несостоявшегося аукциона цена отскочила к прежним высотам и продолжила рост.
Закачка газа в европейские ПХГ с началом новой рабочей недели (последние данные портал Gas Infrastructure Europe приводит по итогам газовых суток 26 апреля) хоть и продолжилась, но существенно сократилась в объемах. Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по восстановлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок — по трубам и через СПГ Европе не подготовиться к новой зиме должным образом.
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