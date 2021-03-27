Президент Молдовы попросила у Путина помощь с вакциной от COVID-19

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что обратилась к президенту России Владимиру Путину и лидерам других стран за помощью в предоставлении вакцины от коронавируса. Об этом она сообщила в эфире местного телевидения.
«Я отправила письма руководителям где-то тридцати с чем-то стран Я подписала письмо президенту России, также как и в другие страны. Я подписала письмо Путину сегодня», — сказала Санду.
Президент отметила, что накануне разговаривала с российским послом в Молдове, который передал, что Россия в данный момент не может продать свою вакцину стране. Однако, по словам Санду, он пообещал, что Москва поможет Молдове в этом вопросе.
Молдавский лидер добавила, что 27 марта в страну прибудет из Румынии партия из 50 тыс. доз вакцины от COVID-19, после чего Молдова будет располагать примерно 110 тыс. доз вакцины.
Накануне Санду назвала приоритетной задачей обеспечение доступа молдаван к «как можно большему числу эффективных вакцин». Политик уточнила, что рассчитывает на помощь России. «Мы хотим получить помощь от Российской Федерации для более быстрого доступа к вакцине „Спутник V“, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации», — заявила президент республики.
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в Молдове зарегистрировали еще 26 февраля. Бывший президент страны Игорь Додон в тот же день пообещал, что поставки препарата в страну «начнутся уже очень скоро». По его словам, регистрация вакцины прошла вопреки попыткам аппарата Санду помешать этому.
Санду сообщила 25 марта, что поставки российского «Спутника V» могут начаться в апреле. Она также отметила тогда, что страна уже получила 55 тыс. доз вакцины, и концу марта это количество должно практически достигнуть 100 тыс.
В начале марта Молдова стала первой страной Европы, получившей партию вакцины от коронавируса бесплатно через платформу COVAX. В ночь на 5 марта в страну прибыли 14 400 доз препарата производства AstraZeneca.
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