Данилюка уволили с должности главы набсовета Нацдепозитария

Акционеры уволили Александра Данилюка с должности главы набсовета Национального депозитария (НДУ) за час до проведения интервью с кандидатами на должность главы НДУ.
«Акционеры уволили меня с должности главы набсовета Нацдепозитария», — сообщил Данилюк в Facebook вечером 28 апреля.
«У нас была договоренность с Национальной комиссией по ценным бумагам и Нацбанком, которые выступают акционерами Нацдепозитария, что я как глава набсовета завершу непредвзятый отбор руководителя Нацдепозитария. В нарушение этой договоренности сегодня (28 апреля — Ред.) за час до интервью с кандидатами на эту должность меня с должности устранили», — добавил он.
Экс-министр финансов и экс-глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилюк возглавил набсовет Нацдепозитария в августе 2020 года.
Ранее он уже заявлял, что недавнее решение регулятора НКЦБФР о смене набсовета создает риски для конкурса по отбору нового главы правления НДУ и снижает доверие к корпоративному управлению в госкомпаниях.
Пятилетние полномочия действующего главы правления НДУ Миндаугаса Бакаса истекают в июле текущего года. Конкурс на нового руководителя был объявлен в марте.
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