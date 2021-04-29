Состояние Безоса снова превысило $200 млрд

Состояние богатейшего человека в мире Джеффа Безоса в третий раз с 2020 года превысило $200 млрд. По данным Forbes Real-Time, за последний день оно увеличилось на $2,2 млрд и достигло $201 млрд. По подсчетам Bloomberg, состояние бизнесмена находится на отметке $199 млрд (+$449 млн за день).

Главный актив Безоса — Amazon.

Джефф Безос — единственный человек в мире, чье состояние превышает $200 млрд. Ранее оно достигало этого показателя 25 августа и 12 октября 2020 года. На втором месте, по данным Forbes, находится Бернар Арно со своей семьей ($184 млрд). Bloomberg поставил на второе место Илона Маска ($181 млрд).