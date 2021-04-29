Китай запустил основной модуль будущей орбитальной станции

Ракета-носитель «Чанчжэн-5B» («Великий поход — 5B», CZ-5) вывела на заданную орбиту основной модуль будущей китайской к станции «Тяньгун» («Небесный дворец) стартовала в четверг с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань.

Трансляцию запуска вело Центральное телевидение КНР.

Основной модуль, который получил название «Тяньхэ», длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра — в настоящий момент самый крупный созданный в Китае космический аппарат. В нем будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров), также там планируется проводить некоторые научные и технологические эксперименты.

Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для пилотируемых и грузовых кораблей.

Ранее заместитель главного конструктора станции Чжу Гуанчэнь говорил, что если предыдущие китайские орбитальные лаборатории «Тяньгун-1» и «Тяньгун-2» были похожи на квартиру с одной спальней, то новая станция будет больше походить на квартиру с тремя спальнями, гостиной, столовой и кладовкой.

В целом станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру расположится основной отсек, с двух сторон к нему будут пристыкованы экспериментальные отсеки «Вэньтянь» и «Мэнтянь» весом более 20 тонн каждый. На станции одновременно смогут находиться три тайкунавта (китайское название космонавтов) или шесть человек во время смены экипажа на протяжении 10 дней.

Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, ее запуск запланирован на 2023 год. «Тяньгун» рассчитана на 15 лет эксплуатации.