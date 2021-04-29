В СБУ решили попугать украинцев российскими диверсиями на Пасху

Служба безопасности Украины (СБУ) призывает граждан быть особенно бдительными на Пасху. В этот период усиливается российская пропаганда, информационные вбросы и фейки.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В заявлении говорится, что в такой период необходимы бдительность и сознательное отношение к безопасности со стороны каждого гражданина.
«Ведь ежегодно в этот период традиционно усиливается российская пропаганда, информационные вбросы и фейки, растет вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — говорится в заявлении СБУ.
СБУ призывает обращаться на круглосуточную горячую линию 0 800 501 482. На нее нужно звонить в случае, если:
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