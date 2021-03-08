Власти Таиланда сокращают карантин для вакцинированных иностранцев

Правительство Таиланда сокращает период обязательного пребывания в карантине для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан с 14 до семи дней. Как отмечается в опубликованном в понедельник пресс-релизе министерства здравоохранения королевства, новое правило вступает в силу с апреля текущего года.

По информации ведомства, «в мире уже вакцинированы 250 тыс. человек, и этот процесс продолжается». В этой связи было принято решение сократить карантин с 14 до семи дней для иностранных граждан, «имеющих свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в королевство».

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января 2020 года. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 26,4 тыс., вылечились более 25,7 тыс. человек, умерли 85 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии действует в стране до 31 марта. 28 февраля в 13 провинциях Таиланда началась вакцинация препаратом против коронавируса, произведенным китайской компанией Sinovac.