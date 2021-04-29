Рада осудила шествие в честь дивизии СС «Галичина»

Верховная Рада осудила проведение шествий, популяризирующих войска СС, в частности марш в честь создания дивизии «Галичина».

С такой инициативой с трибуны парламента выступил член фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

«СС — это преступление, признанное всем человеческом, и по определению, все связанное с СС — это преступление... Хочу поблагодарить всех присутствующих и свою фракцию за неизменную позицию осуждения нацизма, и мы возмущены молчанием киевской городской власти, которая не осудила эту акцию и дала возможность ее провести», — заявил Гетманцев.

Он также призвал парламентариев почтить минутой молчания память жертв нацизма.

Гетманцева поддержали все присутствующие депутаты в зале заседаний.

Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве «марш вышиванок», посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС «Галичина».