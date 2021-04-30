Блинкен пробудет в Киеве менее суток, но встретится с Зеленским

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев 5-6 мая встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердит поддержку суверенитета нашей страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Блинкен прилетит в Украину в ночь со среды на четверг, а улетит в четверг, 6 мая.

«Госсекретарь 5-6 мая встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, а также представителями украинского гражданского общества», — говорится в сообщении.

Блинкен, отмечает Госдеп, должен подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с продолжающейся агрессией России.