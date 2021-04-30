Россия запретила въезд восьми представителям Евросоюза

Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза. Об этом сообщает МИД РФ в своем заявлении.
В российский санкционный список попали:
1. Иварс Аболишин, глава Национального совета Латвии по электронным СМИ;
2. Марис Балтиныш, директор Центра государственного языка Латвии;
3. Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
4. Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина, Германия;
5. Давид Мария Сассоли, глава Европейского парламента;
6. Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;
7. Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии;
8. Вера Юрова, заместитель главы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
В дипведомстве заявили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путем диалога.
«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян. Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются», — говорится в тексте документа.
США не скрывают заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации, также добавили в МИД РФ.
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