Россия запретила въезд восьми представителям Евросоюза

Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза. Об этом сообщает МИД РФ в своем заявлении.

В российский санкционный список попали:

1. Иварс Аболишин, глава Национального совета Латвии по электронным СМИ;

2. Марис Балтиныш, директор Центра государственного языка Латвии;

3. Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

4. Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина, Германия;

5. Давид Мария Сассоли, глава Европейского парламента;

6. Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;

7. Ильмар Томуск, глава языкового департамента Эстонии;

8. Вера Юрова, заместитель главы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

В дипведомстве заявили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путем диалога.

«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян. Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются», — говорится в тексте документа.

США не скрывают заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации, также добавили в МИД РФ.