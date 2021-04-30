В марте рекордно выросли доходы американцев

Доходы американского населения в марте выросли на $4,21 трлн, или 21,1%, в условиях мер стимулирования экономики, принимаемых федеральными властями, и достигли $24,2 трлн. По данным Министерства торговли США, это самые существенные месячные темпы роста показателя с 1959 года. В значительной мере они отражают начавшееся в марте перечисление гражданам единоразовой выплаты в размере $1400, а также ряд других мер финансовой помощи населению в рамках пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии.

Выросли в марте и расходы населения — на $616 млрд (на 4,2%) по сравнению с предыдущим месяцем. И это самый значительный месячный рост показателя с лета 2020 года. Больше всего увеличились расходы на покупку товаров — на 8,1%; расходы на покупку услуг выросли незначительно — на 2,2%.

По мнению экспертов, после того как эффект от финансовой помощи населению ослабеет, начнет проявляться положительный эффект вакцинации и более широкого открытия экономики.

«Если COVID-19 будет взят под контроль, появится идеальный путь для открытия сектора услуг,— прокомментировал потенциальное развитие ситуации газете The Wall Street Journal экономист Barclays Пуджа Шрирам.— На самом деле это важнейший аспект, обеспечивающий продолжение восстановления экономики».