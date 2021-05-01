Канада отложила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Власти Канады отложили применение первой партии вакцины от американской компании Johnson & Johnson, сообщает CBC со ссылкой на Минздрав страны.

Решение было принято после того, как стало известно, что дозы препарата, поступившие в Канаду, были произведены на американском заводе Emergent в Балтиморе. Ранее The New York Times писала, что там испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson

Партию препарата выпустят для распространения только после того, как министерство здравоохранения убедится, что они «соответствуют высоким стандартам качества, безопасности и эффективности», заявили в ведомстве.

Как отмечает CBC, на этой неделе в Канаду поступило 300 тыс. доз вакцины.

На заводе в Балтиморе производились вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson и от британо-шведской компании AstraZeneca. По данным NYT, Emergent BioSolutions случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин. В J&J заявили, что партия лекарственного вещества не прошла проверку качества. После инцидента администрация Джо Байдена передала предприятие под контроль Johnson & Johnson, а производство вакцины от AstraZeneca там прекратилось.

В Минздраве Канады при этом считают, что почти 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, которые импортировали в страну с того же завода, соответствуют требованиям качества.

США 13 апреля приостановили использование вакцины Johnson & Johnson после того, как у шести женщин после прививки образовались тромбы. Причиной их возникновения мог стать редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов, предположил глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Питер Маркс. 24 апреля после рекомендации экспертов, которые заявили, что преимущества препарата перевешивают риски, американский регулятор вновь разрешил его использовать.