Канада отложила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

Власти Канады отложили применение первой партии вакцины от американской компании Johnson & Johnson, сообщает CBC со ссылкой на Минздрав страны.
Решение было принято после того, как стало известно, что дозы препарата, поступившие в Канаду, были произведены на американском заводе Emergent в Балтиморе. Ранее The New York Times писала, что там испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson
Партию препарата выпустят для распространения только после того, как министерство здравоохранения убедится, что они «соответствуют высоким стандартам качества, безопасности и эффективности», заявили в ведомстве.
Как отмечает CBC, на этой неделе в Канаду поступило 300 тыс. доз вакцины.
На заводе в Балтиморе производились вакцины против коронавируса от Johnson & Johnson и от британо-шведской компании AstraZeneca. По данным NYT, Emergent BioSolutions случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин. В J&J заявили, что партия лекарственного вещества не прошла проверку качества. После инцидента администрация Джо Байдена передала предприятие под контроль Johnson & Johnson, а производство вакцины от AstraZeneca там прекратилось.
В Минздраве Канады при этом считают, что почти 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, которые импортировали в страну с того же завода, соответствуют требованиям качества.
США 13 апреля приостановили использование вакцины Johnson & Johnson после того, как у шести женщин после прививки образовались тромбы. Причиной их возникновения мог стать редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов, предположил глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США Питер Маркс. 24 апреля после рекомендации экспертов, которые заявили, что преимущества препарата перевешивают риски, американский регулятор вновь разрешил его использовать.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016