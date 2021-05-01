Украина закрывает въезд из Индии

Со 2 мая Украина закроет въезд для граждан, прибывших из Индии или находившихся на ее территории. Ограничения будут действовать до конца карантина.

Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

«С 00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 года на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, прибывших из Республики Индия или находившимся на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней», — говорится в сообщении.

Исключения составляют:

иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины,

работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей,

другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

Те категории лиц, которые могут въехать в Украину, подлежат обязательной самоизоляции и обсервации.

В Индии уже восьмой день подряд фиксируется мировой антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали «индийским».