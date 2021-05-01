Украина закрывает въезд из Индии

Со 2 мая Украина закроет въезд для граждан, прибывших из Индии или находившихся на ее территории. Ограничения будут действовать до конца карантина.
Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.
«С 00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 года на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, прибывших из Республики Индия или находившимся на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней», — говорится в сообщении.
Исключения составляют:
Те категории лиц, которые могут въехать в Украину, подлежат обязательной самоизоляции и обсервации.
В Индии уже восьмой день подряд фиксируется мировой антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. Причиной такой масштабной вспышки является новый штамм коронавируса, который уже назвали «индийским».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016