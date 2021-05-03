Независимые эксперты комитета по назначениям в набсоветы заявили о приостановке работы в Украине

Независимые эксперты номинационного комитета по отбору руководителей и членов набсоветов особо важных предприятий заявили о приостановке работы в Украине до прояснения плана действий по реформе корпоративного управления и определения четкого обязательства правительства уважать институты корпуправления, сообщило интернет-издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник.
Письмо адресовано премьер-министру Денису Шмыгалю, министру экономики Игорю Петрашко и министру финансов Сергею Марченко.
«К сожалению, в последнее время было много примеров, когда практика корпуправления заменялась дискреционными решениями правительства. Это подрывает долгосрочные, ожидаемые от реформы корпуправления. Это также ставит под сомнение ценность работы Комитета по назначениям и отбору независимых профессиональных членов набсоветов с безупречной честностью», — цитирует «Экономическая правда» текст письма.
В документе независимые эксперты комитета по назначениям указали также на необходимость дополнения независимости набсоветов прозрачным и стабильным механизмом подотчетности.
«Пересмотренный процесс выдвижения кандидатур, представленный в 2018 году, был долгожданным шагом в этом направлении (в направлении реформы корпуправления — Ред.), и мы были рады поддержать его и принять участие в качестве наблюдателей без права голоса», — указано также в письме.
Согласно информации агентства «Интерфакс-Украина», с 1 мая из-за невыбранных номинационным комитетом независимых членов отсутствуют набсоветы в 12 крупных компаниях, контрольные пакеты которых переданы Фонду госимущества Украины. В частности, в этом списке Одесский припортовый завод (ОПЗ), «Центрэнерго», «Турбоатом», «Энерготяжмаш», пять подконтрольных государству облэнерго (без Тернопольоблэнерго), «Харьковэнергосбыт», Днепровская и Криворожская ТЭЦ.
Согласно украинскому законодательству и нормативной базе, в набсоветах крупнейших госкомпаний большинство членов должно быть независимыми, их отбирает рекрутер и номинационный комитет с совещательными голосами доноров, а утверждает Кабмин.
Возглавляет номинационный комитет глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар. В состав комитета входят, помимо представителей правительства, независимые члены — управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы Маттео Патроне, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, а также бизнес-омбудсмен Марчин Свенчинский.
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