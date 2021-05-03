Вступление Украины в НАТО обсудят на саммите Альянса в июне

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО, который состоится 14 июня, запланировано обсуждение «дорожной карты» для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО.
«На саммите НАТО в июне запланировано обсуждение „дорожной карты“ для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО», — заявил Дуда во время совместного брифинга с Зеленским о будущем европейской политики.
Ранее в ходе вступительных слов на саммите президентов 5-ти стран глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что «Литва не признает оккупацию Крыма».
«Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины», — заявил Науседа.
Как сообщалось, 16 апреля на брифинге по итогам встречи президентов Украины, Франции и канцлера Германии Владимир Зеленский заявил, что «рассчитывает услышать на саммите НАТО поддержку предоставления Плана действий относительно членства».
«Что касается Франции и президента Макрона, мы чувствуем поддержку Украины в вопросе ПДЧ. Я хотел бы слышать конкретику, когда это может быть, но это зависит не только от Франции ... В июне будет саммит НАТО, и там обязательно услышим, есть ли такой сигнал, и от каких конкретно стран мы слышим поддержку в вопросе ПДЧ», — сказал Зеленский.
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