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Вступление Украины в НАТО обсудят на саммите Альянса в июне

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Вступление Украины в НАТО обсудят на саммите Альянса в июне

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО, который состоится 14 июня, запланировано обсуждение «дорожной карты» для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО.

«На саммите НАТО в июне запланировано обсуждение „дорожной карты“ для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО», — заявил Дуда во время совместного брифинга с Зеленским о будущем европейской политики.

Ранее в ходе вступительных слов на саммите президентов 5-ти стран глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что «Литва не признает оккупацию Крыма».

«Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины», — заявил Науседа.

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Как сообщалось, 16 апреля на брифинге по итогам встречи президентов Украины, Франции и канцлера Германии Владимир Зеленский заявил, что «рассчитывает услышать на саммите НАТО поддержку предоставления Плана действий относительно членства».

«Что касается Франции и президента Макрона, мы чувствуем поддержку Украины в вопросе ПДЧ. Я хотел бы слышать конкретику, когда это может быть, но это зависит не только от Франции ... В июне будет саммит НАТО, и там обязательно услышим, есть ли такой сигнал, и от каких конкретно стран мы слышим поддержку в вопросе ПДЧ», — сказал Зеленский.

НАТО, Анджей Дуда
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