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Жительница Мали родила сразу девять детей

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Жительница Мали родила сразу девять детей

Жительница западноафриканской страны Мали родила девять детей за один раз — пять девочек и четыре мальчика, мать и новорожденные чувствует себя хорошо, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, Халима Сиссе после двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако в конце марта была переведена в марокканскую клинику по указу президента страны Ба Ндау.

«Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года, Х. Сиссе родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко. Новорожденные (пять девочек и четыре мальчика) и мама чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медицинских специалистов обеих стран, чей «профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности».

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По данным агентства Франс Пресс, матери новорожденных 25 лет. Через несколько недель они вместе должны вернуться в Мали.

Мали, роды
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