Украинцы теперь будут обязаны подавать декларацию о доходах и расходах при оформлении заявки на субсидию

Кабинет министров обязал претендентов на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных платежей подавать вместе с заявкой декларацию о доходах и расходах, свидетельствует правительственное постановление от 14 апреля на «Урядовом портале».
«В мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после подачи нового заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилсубсидии», — говорится в документе.
Помимо указанных изменений документ также расширяет перечень источников доходов, которые учитываются для расчета среднемесячного совокупного дохода. В частности, теперь доходы от размещения депозитов и дивиденды от ценных бумаг учитываются при назначении субсидий.
Согласно постановлению, подача заявок и сопроводительных документах по почте или в электронной форме на сайте Минсоцполитики, а структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных госадминистраций будут принимать их также в бумажном виде.
«Жилищная субсидия лицам, которые обратились за ее назначением в мае-сентябре 2021 года, назначается начиная с мая 2021 года», — отмечается в документе.
Постановление вступило в силу со дня публикации и применяется с 1 мая этого года.
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