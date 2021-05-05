Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах президента, если бы они проходили во второй половине апреля текущего года, свидетельствует всеукраинский опрос «Омнибус», проведенный 16-22 апреля Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Как отмечается в результатах соцопроса, он получил бы 31,4% голосов тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте — пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, которого поддержали 18,1% определившихся.
Лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали бы 11,9%, лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 10,4%, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 9,6%.
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