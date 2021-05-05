В Раду проходят 5 партий, – соцопрос КМИС

Партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь», Всеукраинское объединение «Батькивщина» и «Сила и честь» преодолели бы проходной 5% электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили во второй половине апреля, свидетельствует всеукраинский опрос «Омнибус», проведенный 16-22 апреля Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, «Слуга народа» набрала бы 21,3% голосов определившихся с выбором и планирующих принимать участие в выборах граждан, «Евросолидарность» — 17,7%, ОПЗЖ — 12,2%, «Батькивщина» — 10,2, «Сила и честь» — 7,6%. Поддержка других партий ниже проходного барьера, но приближены к нему Радикальная партия (4,1%), «Украинский стратегия Гройсмана» (3,9%) и «Гражданская позиция» (3,7%).

За Партию Шария проголосовали бы 3,4% определившихся, за «Оппозиционный блок» — 3,3%, за партию «УДАР» — 2,8%, за «Самопомич» — 2%, за Всеукраинское объединение «Свобода» — 1,8%, за «Голос» — 1,6%, за партию «За майбутне» — 1,4%, за «Национальный корпус» — 1,1%.

В результатах исследования отмечается, что по сравнению с февралем текущего года выросла поддержка партии «Слуга народа» — на 5,8% процентных пунктов среди определившихся с выбором. В меньшей степени, но также прослеживается рост поддержки «Гражданской позиции» (+1,9%), «Оппозиционного блока» (+1%), «Самопомочи» (+0,8%), «Национального корпуса», «Украинской стратегии Гройсмана» и «УДАРа» (+0,7%).

При этом прослеживается снижение рейтинга «ОПЗЖ» (-4,6%), «Батькивщины» (-3%), «Голоса» (-2,1%). В меньшей степени снизилась поддержка Радикальной партии (-1,1%), «Свободы» (-0,9%), Партии Шария (-0,5%). У партий «Европейская солидарность» и «За майбутне» за это время рейтинг существенно не изменился (снизился на 0,4 и 0,2 процентных пункта соответственно).

Из общего числа опрошенных 17,5% не пошли бы на выборы, 2% намерены испортить бюллетень, 11,1% затруднились с ответом, а 1,3% отказались отвечать.