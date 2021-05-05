В США прогнозируют резкий рост инфляции уже в ближайшие месяцы

Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут столкнуться со значительным ростом инфляции из-за мер по поддержке экономики. Об этом сообщает в среду газета The Wall Street Journal.

Издание анализирует сложившуюся в экономике обстановку и приходит к выводу, что «об инфляции кричит буквально все». Во-первых, резко выросли расходы федеральных властей. Во-вторых, Федеральная резервная система (ФРС) относится к угрозе инфляции слишком спокойно и не принимает превентивных мер для ее предотвращения. В-третьих, в условиях ухудшения ситуации на рынке рабочей силы в результате снижения темпов роста населения и на фоне растущей конкуренции со стороны Китая трудящиеся США оказались в выгодных условиях, чтобы добиваться повышения заработной платы. Рост расходов наемных рабочих и предприятий также будут также способствовать скачку инфляции.

The Wall Street Journal не исключает, что рост инфляции может в результате превысить 2%, прогнозируемые ФРС, и достичь уровня в 3%, а, возможно, и 5%, что может ударить по планам экономического восстановления США после пандемии.

Пока прогнозы восстановления американской экономики весьма благоприятны. В начале апреля Международный валютный фонд улучшил прогноз по темпам роста ВВП США в текущем году до 6,4%. В понедельник президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс не исключил, что рост в этом году может превысить 7% ВВП. Для поддержания высоких темпов восстановления экономики ФРС сохраняет процентную ставку на очень низком уровне 0-0,25%. Однако уже с февраля 2021 года в США ведется дискуссия, не приведут ли такие действия вместе с новыми вливаниями средств в экономики федеральными властями к скачку инфляции.