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Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого крупного бурого медведя в Румынии

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Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого крупного бурого медведя в Румынии

Самый крупный в Румынии бурый медведь по имени Артур был застрелен в защищенной законом природной зоне в уезде Ковасна принцем Эммануэлем фон унд цу Лихтенштейном. Об этом сообщили в среду природоохранные организации Agent Green (Румыния) и VGT (Австрия).

Ему было выдано разрешение на отстрел медведицы с медвежатами, которая в 2020 году нанесла серьезный ущерб ряду ферм в уезде Ковасна, однако убит был медведь-самец, который жил в глубине леса и никогда не приближался к населенным пунктам.

Президент Agent Green Габриел Пэун задался вопросом, как принц мог перепутать самку с детенышами и крупного самца медведя. «Ясно, что принц приехал не для того, чтобы решать проблемы местных жителей, а чтобы убить медведя и увезти домой редкий трофей и вывесить его потом в своем доме. Речь идет о браконьерской охоте, поскольку был убит не тот медведь», — сказал он.

Согласно Agent Green, бурые медведи защищены законодательством ЕС и Бернской конвенцией, а отдельные разрешения на их отстрел выдаются лишь в крайних случаях, после того как все другие меры не принесли результата, и если хищник продолжает подвергать опасности людей.

Министр окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Барна Танцош сообщил в среду, что по этому делу была начата проверка. «Многочисленные жители обращались с просьбами избавить их от медведей, и одна из них была удовлетворена, — сказал министр в интервью телеканалу Digi 24. — Мы начали проверку, чтобы выяснить, что там произошло».

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В последнее время все чаще сообщается о вторжениях медведей, которых в Румынии насчитывается примерно 6300 особей, в населенные пункты и фермерские хозяйства в Карпатах. Ассоциации по защите прав животных утверждают, что медведи заходят в населенные пункты из-за небрежной утилизации пищевых отходов, а также значительного числа туристов, которые их кормят.

Румыния, Лихтенштейн, браконьерство
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