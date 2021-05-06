В Бразилии 23 человека погибли в результате перестрелки в метро

В метро Рио-де-Жанейро во время перестрелки с полицией погибли 23 человека, сообщают местные СМИ.

Стрельба произошла в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Жакарезинью — северной зоне города.

Среди жертв — один офицер и 22 подозреваемых. По информации СМИ, полицейский скончался в результате ранения в голову. Пострадали также два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.

Как отмечается, число погибших в спецоперации рекордное с 2016 года, когда начали вести статистику.