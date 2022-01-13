Блинкен заявил о готовности усилить военную поддержку Украины

США готовятся ввести санкции и усилить военную поддержку Украины в случае эскалации напряженности. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг в эфире телеканала MSNBC.
«Страны Группы семи, ведущие демократические экономики мира, заявили о серьезных последствиях, этой же позиции придерживаются Евросоюз и НАТО. Вместе мы введем очень весомые финансовые, экономические санкции и примем меры, которые не принимали ранее», — указал Блинкен, отвечая на вопрос о том, какие меры США примут в отношении РФ в случае агрессии РФ против Украины. «В то же время мы рассчитываем в случае необходимости еще больше усилить оборонные возможности Украины, а также НАТО», — подчеркнул госсекретарь США.
Ранее группа американских законодателей из числа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он предполагает в том числе введение санкций против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС России и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод «Северный поток — 2».
Сенаторы также считают, что власти США в случае эскалации напряженности должны в 2022 финансовом году выделить $500 млн Украине «в качестве дополнительных чрезвычайных ассигнований», чтобы помочь стране «удовлетворить потребности в сфере обороны». Белый дом ранее заявил о своей поддержке данного законопроекта.
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