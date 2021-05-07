Член набсовета «Укрзализныци» Лещенко получил более 128 тыс. гривен гонорара от Google

Член наблюдательного совета акционерного общества «Укрзализныця» Сергей Лещенко, который за 2021 год получил 1,3 млн гривен гонорара от «Укрзализныци», в апреле задекларировал 128 279 гривны вознаграждения от компании Google Ireland Limited.
Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини.
Согласно им, 22 апреля Лещенко получил гонорар в размере 128 279 гривны.
Источником средств является компания Google Ireland Limited.
Таким образом, с начала 2021 года, согласно задекларированным существенным изменениям в имущественном состоянии, Лещенко получил 1,456 млн гривен гонораров, из них 1,328 млн гривен были получены от АО «Укрзализныця».
Как сообщали Українські Новини, в апреле Лещенко задекларировал 332 063 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета «Укрзализныци».
Ранее Лещенко задекларировал 1,9 млн гривен остатка кредита, взятого на покупку квартиры у основателя «Украинской правды» Притулы.
Кроме того, Лещенко опубликовал декларацию за 2020 год, в которой указал почти 5 млн гривен дохода, наличные в валюте и авторские права на несколько книг.
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