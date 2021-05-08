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Украина снизила экспорт и импорт электроэнергии

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Украина снизила экспорт и импорт электроэнергии

Украина в январе-апреле 2021 года снизила экспорт электроэнергии в 2,6 раза (на 1 млрд 506,4 млн кВт-ч) по сравнению с таким же периодом 2020 года — до 942,5 млн кВт-ч, импорт — в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) — до 946,9 млн кВт-ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Интерфакс—Украина.

В сообщении указывается, что экспорт электроэнергии январе-апреле 2021 года снизился:

С «энергоострова Бурштынской ТЭС» в направлении Венгрии, Словакии и Румынии в 2,6 раза (на 1,093 млрд кВт-ч) — до 679 млн кВт-ч.
В направлении Польши в 2,3 раза (на 304 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 242,7 млн кВт-ч.

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В направлении Молдовы сократился в 6,2 раза (на 109,4 млн кВт-ч) — до 20,9 млн кВт-ч.
В направлении Беларуси и РФ поставки в январе-апреле 2021 и 2020 гг. не осуществлялись.

«В апреле-2021 украинский экспорт электроэнергии составил 379,9 млн кВт-ч, что в 1,6 раза больше, чем в апреле-2020 (237,9 млн кВт-ч)», — заявляется в сообщении.

Также указывается, что импорт электроэнергии снизился в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 946,9 млн кВт-ч.

Из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч.
Из Словакии — 238,6 млн кВт-ч.
Из России — 101 млн кВт-ч.
Из Венгрии — 61,1 млн кВт-ч.
Из Румынии — 34,5 млн кВт-ч.
«В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за четыре месяца из РФ импортировано 19,36 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси — 0,43 млн кВт-ч», — отмечается в сообщении.

Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 0,2 млн кВт-ч, из Беларуси — 9,68 млн кВт-ч, в Беларусь — 0,08 млн кВт-ч.

 

электроэнергия, экспорт
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