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«УЗ» и Stadler договорились о сотрудничестве и локализации в Украине производства швейцарских поездов

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«УЗ» и Stadler договорились о сотрудничестве и локализации в Украине производства швейцарских поездов

АО «Укрзализныця» (УЗ) и швейцарская компания Stadler CIS AG заключили меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства ее пассажирского подвижного состава.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в пятницу, документ подписали вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, и.о. главы правления УЗ Иван Юрик, и.о. члена правления УЗ Александр Перцовский, глава правления и гендиректор Stadler CIS AG Петр Кристоф Шпюлер и гендиректор Stadler CIS AG Александр Луфт.

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В сообщении отмечается, что согласно меморандуму стороны будут вместе прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования. Кроме этого, если Stadler CIS AG победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для «Укрзализныци», компания планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с мировыми производителями железнодорожного подвижного состава, себя зарекомендовали в работе на других железных дорогах мира, в том числе на широкой колее. Одним из таких потенциальных партнеров является Stadler, который поставлял подвижной состав для белорусской железной дороги. Но наше главное условие такого партнерства является неизменным — локализация производства на территории Украины. Ведь это привлечение дополнительных средств в экономику и развитие тяжелой промышленности нашей страны», — цитируется в сообщении Юрик.

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По его словам, поезда производства Stadler могут быть задействованы в пригородных и региональных пассажирских перевозках, а также в проектах City Express.

«В этом году железнодорожная отрасль Украины получила максимальную бюджетную поддержку на обновление пассажирского подвижного состава — закупку около 100 пассажирских вагонов и модернизацию ж/д инфраструктуры. Но в этом ключе также крайне важно обеспечить максимальный уровень локализации производства, что создаст дополнительные рабочие места для людей и даст стимул для развития нашей экономики. Приветствую начало сотрудничества „Укрзализныци“ и швейцарской компании Stadler. Ожидаем положительных результатов сотрудничества», — отметил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, который также присутствовал на мероприятии.

Укрзалізниця, Stadler
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