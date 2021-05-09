В Донецке и Луганске провели военные парады в честь Дня победы

Военный парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка» прошли в воскресенье в центре Донецка. Об этом сообщило контролируемое сепаратистами Донецкое агентство новостей.
Отмечается, что более 1 600 человек и 76 единиц военной техники прошли парадным маршем по улице Артема в Донецке. За парадом наблюдали тысячи жителей «республики», многие пришли на торжество семьями.
После них на улицу Артема вышла колонна участников «Бессмертного полка». Шествие людей, державших в руках портреты своих родных — ветеранов Великой Отечественной войны, прошло по улице в направлении парка Ленинского комсомола.
Также военный парад в честь 76-й годовщины Победы состоялся в воскресенье в центре Луганска. Об этом сообщило агентство Луганскинформцентр.
В параде приняли участие около 2 тыс. человек и более 100 единиц техники. При этом колонну военной техники возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34 в сопровождении военных мотоциклов того времени.
В честь Дня Победы в Луганске также в воскресенье прошел автопробег, в котором приняли участие более 500 автомобилей.
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