Напавший на школу в Казани действовал в одиночку, - власти

Открывший стрельбу в школе в российской Казани действовал в одиночку, данные о двух нападавших не соответствуют действительности. Об этом во вторник сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Нападавший был один, данные о двух нападавших недействительны», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли восемь человек, около 20 ранены. Нападавший задержан.