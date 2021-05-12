Казанский стрелок признал вину и заявил об отсутствии тяжелых заболеваний

Казанский стрелок Ильназ Галявиев признал вину в суде и заявил об отсутствии тяжелых заболеваний, сообщают российские СМИ. Также он заявил, что против своего заключения под стражу не возражает.

В настоящий момент в Советском суде в Казани идет заседание по избранию меры пресечения в отношении обвиняемого. Молодой человек был доставлен в суд в сопровождении силовиков, его лицо скрывается под маской.

Как сообщил следователь, Галявиев произвел в здании школы не менее 17 выстрелов и установил при входе в гимназию самодельное взрывное устройство. В ходатайстве о заключении под стражу говорится, что целью Галявиева было «выразить свою исключительность и превосходство» путем убийства двух и более лиц.

«Ему предъявлено обвинение (в преступлении, предусмотренном ст. 105 УК России), вину в совершении которого, он признал полностью», — сказал следователь. Следствие попросило арестовать Галявиева на два месяца.

Адвокат Галявиева, предоставленный ему государством, назвал ходатайство подлежащим удовлетворению. Когда судья дал слово Галявиеву, он кратко и невнятно что-то сказал, после чего судья ушел в совещательную комнату.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, 23 ранены.