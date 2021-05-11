В РФ ужесточат правила владения оружием после стрельбы в Казани

Президент России Владимир Путин после стрельбы в казанской школе поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

«Отдельное поручение было дано с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля пояснил, что «иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее».

Ранее сообщалось, что разрешение на хранение огнестрельного оружия стрелок получил незадолго до нападения. Разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan escort PS) было выдано Ильназу Галявиеву лишь накануне трагедии, 28 апреля.

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани злоумышленник открыл стрельбу из автоматического оружия. Позднее его задержали. Им оказался 19-летний молодой человек, на которого официально было зарегистрировано оружие. По последним официальным данным жертвами стрельбы стали семь детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников учебного заведения получили ранения.

Изначально сообщалось, что стрелков было двое. Одного из них задержали, второй был якобы убит при штурме. Официального подтверждения информации о втором нападавшем нет.